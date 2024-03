Pred četrt stoletja Nato začel bombardiranje ZRJ

Beograd, 24. marca - Na današnji dan pred 25 leti je zveza Nato začela zračne napade na tedanjo Zvezno republiko Jugoslavijo (ZRJ), s katerimi je po neuspešnih mirovnih pogajanjih hotela ustaviti pregon in poboje kosovskih Albancev, ki jih je izvajal režim Slobodana Miloševića. Trajali so 78 dni, po njih pa so se s Kosova umaknile srbske sile.