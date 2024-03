Na okrogli mizi o izzivih pri nastanitvi invalidnih žrtev nasilja

Ljubljana, 21. marca - Invalidne osebe so pogosto žrtve nasilja, v Sloveniji pa deluje zgolj ena varna hiša, ki je povsem prilagojena za bivanje gibalno oviranih invalidov, so na današnji okrogli mizi poudarili v Društvu gibalno oviranih invalidov in žrtev nasilja Vizija. Med drugim so izpostavili tudi pomanjkanje neprofitnih stanovanj, prilagojenih za gibalno ovirane.