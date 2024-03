Veržej, 21. marca - V večnamenskem objektu v naselju Veržej je v torkovem požaru nastalo za okrog 45.000 evrov škode. Policisti so z ogledom kraja požara in zbiranjem obvestil ugotovili, da je požar posledica kaznivega dejanja, so sporočili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota.