V ZDA zaostrili okoljske standarde za avtomobile in tovornjake

New York, 21. marca - Administracija ameriškega predsednika Joeja Bidna je napovedala nove okoljske standarde za avtomobile in tovornjake. Čeprav zaostrujejo pravila, pa so manj strogi od prvotnega osnutka. Glavni namen ukrepa je spodbuditi prehod na električna vozila, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.