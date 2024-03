Celjska občina želi oživiti del Medloga in Škapinove ulice

Celje, 24. marca - Celjska občina načrtuje projekt oživitve dela Medloga in Škapinove ulice. Na obeh območjih bodo izboljšali obstoječe zelene površine in zagotovili dodatne možnosti za rekreacijske in izobraževalne dejavnosti. Projekt je na seznamu za sofinanciranje iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb, so sporočili z občine.