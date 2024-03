Robinho bo kazen za posilstvo prestajal v Braziliji

Brasilia, 21. marca - Robinho, nekdanji brazilski nogometaš in napadalec Manchester Cityja in Real Madrida, bo moral devetletno kazen za posilstvo, ki mu jo je sicer naložilo italijansko sodišče, prestati v Braziliji, so v sredo odločili tamkajšnji sodniki, piše francoska tiskovna agencija AFP.