Fed brez sprememb obrestne mere

Washington, 20. marca - Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) je danes petič zapored pustil osrednjo obrestno mero nespremenjeno. Ta vztraja na 23-letnem vrhu in na ravni med 5,25 in 5,50 odstotka. Ob tem je potrdil dosedanje napovedi, da jo bo do konca leta znižal trikrat, in sicer na raven med 4,50 in 4,75 odstotka.