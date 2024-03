Neuer spet poškodovan

München, 20. marca - Manuel Neuer, dolgoletni vratar nemške nogometne reprezentance in münchenskega Bayerna, je spet poškodovan. Kot je sporočila nemška zveza, si je na treningu poškodoval mišično vlakno, zato je že zapustil reprezentančne priprave in odpotoval domov. Tako ne bo mogel pomagati elfu na prijateljskih tekmah proti Franciji in Nemčiji, poroča dpa.