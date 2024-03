V Nemčiji cene na ravni proizvajalcev nadalje padajo

Berlin, 20. marca - V Nemčiji so cene na ravni proizvajalcev februarja padle osmi mesec zaporedoma, zlasti na račun nižji cen energije. Cene na ravni proizvajalcev so minuli mesec medletno upadle za 4,1 odstotka, potem ko so januarja za 4,4 odstotka. Cene padajo od julija lani, je danes objavil nemški statistični urad Destatis.