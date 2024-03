Romunka v kombiju prevažala enajst pasjih mladičev brez hrane in vode

Obrežje, 20. marca - Novomeški policisti so 7. marca na mejnem prehodu Obrežje ustavili Romunko, ki je v prtljažniku kombija prevažala enajst pasjih mladičev, nagnetenih v kartonskih škatlah brez hrane in vode. O najdbi so obvestili veterinarsko inšpekcijo, ki je odredila odvzem živali in zoper tihotapce uvedla prekrškovni postopek.