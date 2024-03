Ovadba zaradi prilastitve 1,9 milijona evrov z računa gospodarske družbe

Koper, 20. marca - Koprski kriminalisti so ugotovili, da si je odgovorna oseba gospodarske družbe s sedežem na Obali, ki je pristala v stečaju, protipravno prilastila 1,9 milijona evrov, so sporočili s Policijske uprave Koper. Obdolženi italijanski državljan naj bi v letih od 2014 in 2020 opravil več gotovinskih dvigov in prenosov denarja na svoj račun v tujini.