Žiga X Gombač ob slikanici Adam in tuba: Knjiga ostane za večno

Ljubljana, 20. marca - Slikanica Adam in tuba pisatelja Žige X Gombača in ilustratorke Maje Kastelic je bila v začetku leta uvrščena na seznam najboljših mednarodnih knjig za otroke in mladino ameriške USBBY za leto 2024. Kot je za STA povedal Gombač, je bilo ključno, da je slikanica najprej prepričala tujega založnika v smislu, da se jo je odločil izpostaviti.