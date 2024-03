Štuhec in Hrobat pripravljena na finale sezone

Salzburg, 20. marca - Na tekmovalnem sporedu 58. sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju so le še štiri tekme, dva superveleslaloma in dva smuka. V Saalbachu so danes uspešno izpeljali prvega od dveh preizkusov proge. Progo so najprej preizkusili moški, nato so se po progi spustile še ženske. Ilka Štuhec je vpisala deveti čas, Miha Hrobat pa 24. čas treninga.