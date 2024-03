Opit in brez vozniškega dovoljenja zakrivil nesrečo

Vinica, 20. marca - Črnomaljski policisti so bili v torek popoldne obveščeni, da naj bi v Dolenjem Suhorju pri Vinici voznik osebnega avtomobila zaradi izsiljevanja prednosti trčil v drugo vozilo in pobegnil s kraja nesreče. Na podlagi opisa vozila so policisti kršitelja izsledili in ugotovili, da je bil 49-letni voznik opit in brez veljavnega vozniškega dovoljenja.