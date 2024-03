Vreme: Pretežno jasno

V četrtek bo delno jasno, zjutraj in dopoldne bo na Primorskem nekaj nizke oblačnosti. Popoldne bo oblačnost naraščala, od severa se bodo začele pojavljati krajevne plohe, ki bodo zvečer prehodno zajele večji del Slovenije. Ponekod bo zapihal severni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od -1 do 4, na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo deloma sončno, več oblačnosti bo predvsem v vzhodni Sloveniji. Zjutraj bo ponekod po kotlinah megla. V soboto bo sprva sončno, popoldne pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Zvečer bo v zahodnih krajih začelo rahlo deževati. Pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in severnim Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. Od severa doteka k nam v višinah postopno toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo povsod sončno. V četrtek bo sprva precej jasno. Popoldne bo oblačnost naraščala, predvsem v Alpah se bodo začele pojavljati krajevne plohe.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ugoden in spodbuden. V četrtek popoldne se bo vremenska obremenitev nekoliko povečala.