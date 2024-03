Zakonski spremembi volilne pravice mora po mnenju udeležencev okrogle mize slediti še implementacija

Ljubljana, 20. marca - Udeleženci okrogle mize o volilni pravici za vse, ki so jo organizirali Zveza Sonček, Zavod Risa in Društvo za kulturo inkluzije, so izpostavili, da je Slovenija s spremembo zakonodaje naredila pomemben korak k zagotavljanju pravic osebam z invalidnostjo. A pravice na papirju niso dovolj, treba je zagotoviti dostopnost volišč za vse, so poudarili.