Kopitar dvakrat zadel, kralji premagali Chicago s 6:2

Los Angeles, 20. marca - Ekipa Los Angeles Kings je v severnoameriški hokejski ligi NHL prišla do 35 zmage. Kralji so na ledu domače dvorane z izidom 6:2 premagali že odpisano ekipo Chicago Blackhawks. Z izjemno predstavo se je izkazal kapetan kraljev Anže Kopitar. Slovenski as je dvakrat zadel, ekipi pa je pomagal tudi z asistenco.