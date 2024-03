Newyorške borze končale v zelenem

New York, 19. marca - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v zelenem. Vlagatelji pričakujejo odločitve ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) o morebitni spremembi ključne obrestne mere, ki bo znana v sredo. Indeksi na Wall Streetu so se po pozitivnem dnevu na evropskih borzah povzpeli kljub slabšemu začetku, poroča francoska tiskovna agencija AFP.