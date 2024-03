Pregled - šport, 19. 3. (torek)

BARCELONA - Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je suvereni zmagovalec druge etape dirke po Kataloniji od Matara do Vallterja, dolge 186,5 km. Slovenski as je napadel na ciljnem vzponu okoli pet kilometrov pred ciljem, se odpeljal zasledovalcem in na koncu prepričljivo slavil z 1:22 minute naskoka. Pogačar je s tem prevzel tudi vodstvo v skupni razvrstitvi dirke.

PLANICA - Skakalci so še zadnjič razkrili želje za veliki finale sezone, ki bo od četrtka do nedelje v Planici. Med njimi pa ni bilo kapetana reprezentance Petra Prevca, ki je že med norveško turnejo zaradi bakterijskega vnetja pristal na antibiotikih. Nevarnosti, da bi moral izpustiti Planico, ni. Zaradi težav z zdravjem je manjkal tudi Lovro Kos. Na zadnjem dejanju skakalne sezone bo predvidoma nastopilo devet slovenskih letalcev, poleg Petra Prevca in Kosa še Anže Lanišek, Timi Zajc, Domen Prevc, Žiga Jelar, Žak Mogel, Maksim Bartolj in Matija Vidic. Dogajanje pod Poncami se bo začelo v sredo, ko bo ob 10. uri preizkus letalnice.

MIES - Mednarodna košarkarska zveza Fiba je na svojem sedežu v Miesu v Švici izžrebala skupine za letošnji olimpijski turnir v Parizu tako v moški kot ženski konkurenci. Če se slovenski moški vrsti uspe skozi kvalifikacijski turnir prebiti na OI, se bo tam merila z zmagovalcem turnirja v Španiji, Avstralijo in Kanado. V skupini B so Francija, Nemčija, Japonska in zmagovalec kvalifikacijskega turnirja v Latviji, v skupini C pa Srbija, Južni Sudan, zmagovalec kvalifikacijskega turnirja v Portoriku in ZDA. Na ženskem turnirju pa bodo v skupini A Srbija, Španija, Kitajska in Portoriko, v B Kanada, Nigerija, Avstralija in Francija, v skupini C pa Nemčija, ZDA, Japonska in Belgija.

ZAGREB - V Zagrebu se je danes nadaljevala skupščina regionalne košarkarske lige Aba, ki se je začela pred tednom dni. Člani lige so z večino glasov sprejeli odločitev, da sprejmejo ponudbo Dubaja za sodelovanje v tekmovanju, je poročala uradna spletna stran lige. Dubajski klub bo član regionalne lige vsaj naslednje tri sezone, začenši s sezono 2024/25.

LJUBLJANA - Košarkarji v evroligi so danes začeli 30. krog. Berlinska Alba slovenskega košarkarja Žige Samarja je na domačem parketu izgubila proti vodilni ekipi lige, madridskemu Realu z 79:86. Partizan je doma zadržal prednost ob zaključku tekme in premagal Baskonio s 87:83.

LOZANA - Ruski in beloruski športniki, ki bodo na poletnih olimpijskih igrah v Parizu tekmovali pod nevtralno zastavo, se ne bodo mogli udeležiti parade narodov ob odprtju iger, današnje sporočilo Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) povzemata francoska tiskovna agencija AFP in nemška dpa. Vseeno bodo športniki teh držav imeli priložnost doživeti dogodek 26. julija, saj bodo lahko na prizorišču, vendar ne bodo potniki na paradi z ladjo po reki Seni.

DOBROVO - Poljak Marcin Budzinski je po nedeljski zmagi na 10. kolesarski dirki za veliko nagrado slovenske Istre v okolici Izole slavil še na dirki za prvo veliko nagrado Brda-Collio. Član ekipe Mazowsze Serce Polski je na 150,5 kilometra dolgi preizkušnji v okolici Dobrovega v Brdih ugnal rojaka Patryka Stosza in Italijana Thomasa Capro. Budzinski je po skoraj 3:20 ure po zaključnem sprintu v klanec dobil boj s 24 kolesarji, ki so ciljno črto prečkali v enakem času. Za Stoszem in Capro je tik za stopničkami končal najboljši Slovenec Tilen Finkšt iz Adrie Mobil.

CALGARY - Hokejisti moštva Washington Capitals so v ponoči v severnoameriški ligi NHL na gostovanju pri Calgary Flames slavili s 5:2, kar dvakrat pa je v dvorani Scotiabank Saddledome zadel 38-letni Aleksander Ovečkin. Rus je med drugim dosegel tudi 20. gol v sezoni, kar mu je v ligi NHL uspelo že 19. sezono zaporedoma. S svojim dosežkom se je na večni lestvici prebil na tretje mesto, ki si ga deli še s tremi igralci. Pred njim so to zmogli tudi Brendan Shanahan, Dave Andreychuk in Jaromir Jagr. Boljša sta le Gordie Howe z 22 in Ron Francis z 20 sezonami.