Heraldica Slovenica ogorčena zaradi uničenja slovenskega grba na drugi cevi karavanškega predora

Ljubljana/Jesenice, 19. marca - V društvu Heraldica Slovenica so ogorčeni, ker so v ponedeljek na slovesnosti ob preboju druge cevi karavanškega predora uničili tudi slovenski grb, naslikan na prebiti steni. Po njihovem mnenju so kršili več predpisov, tudi zakon o grbu, zastavi in himni. Ta določa, da grba ni dovoljeno uporabljati tako, da se krni ugled države, so zapisali.