Lajčak po srečanju v Bruslju napovedal nove pogovore o dinarju na Kosovu

Bruselj, 19. marca - V Bruslju so danes ob posredovanju EU potekala nova pogajanja med Beogradom in Prištino. Podpredsednik kosovske vlade Besnik Bislimi je po srečanju povedal, da bosta strani do petka dali svoje predloge za rešitev vprašanja srbskega dinarja na ozemlju Kosova. Posebni odposlanec EU Miroslav Lajčak pa je za ponedeljek napovedal nove pogovore o tem.