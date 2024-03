V požaru brunarice pri Moravčah dva poškodovana

Moravče, 19. marca - V naselju Gora pri Pečah pri Moravčah je zjutraj zagorela stanovanjska brunarica. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Peče, Moravče, Krašce ter Centra za zaščito in reševanje Domžale so požar pogasili. Med gašenjem sta se poškodovali dve osebi - ena med reševanjem premoženja do prihoda gasilcev, druga pa je med intervencijo padla s strehe.