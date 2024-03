Slabo ustno zdravje lahko poslabša kronične bolezni

Ljubljana, 19. marca - Pred sredinim svetovnim dnevom ustnega zdravja so strokovnjaki opozorili, da lahko slabo ustno zdravje poslabša kronične bolezni. Letošnja kampanja je osredotočena na tri sistemske bolezni - osteoporozo, sladkorno bolezen in demenco. Za zdravo ustno votlino in urejeno kronično bolezen je pomembno sodelovanje pacienta, zdravnika in zobozdravnika.