Predstavili zamisel novega športnega parka v Portorožu

Piran, 19. marca - Na občini Piran so danes predstavili idejno zasnovo preureditve teniškega centra Portorož v športno-rekreacijski park, ki ne bo namenjen le tenisu ampak tudi drugim športom. Roka za izvedbo celotne naložbe in njene vrednosti še niso razkrili. Piranski župan Andrej Korenika je zatrdil le, da bodo do poletja usposobili teniška igrišča.