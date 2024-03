Ljubljanska borza: Indeks ob skoraj odstotek

Ljubljana, 19. marca - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zdrsnil za 0,93 odstotka in se ustalil pri 1439,53 točke. V indeksu so se najbolj pocenile delnice NLB, tečaj ni zrasel nobenemu od vrednostnih papirjev v prvi kotaciji. Borzni posredniki so opravili za 2,27 milijona evrov poslov, več kot 60 odstotkov je odpadlo na Krko.