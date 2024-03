Z zgodnjim odkrivanjem do manj novih primerov raka prebavil

Ljubljana, 19. marca - Rak debelega črevesa in danke je ozdravljiv, če je odkrit zgodaj, zato je zelo pomembno, da prepoznamo prve znake in takoj poiščemo zdravniško pomoč, so poudarili sogovorniki na strokovnem posvetu STAkluba. Presejalni program Svit ključno prispeva k zgodnjemu odkrivanju bolezni, so izpostavili in k večji udeležbi v programu pozvali predvsem moške.