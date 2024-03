Policisti v zadnjih letih večkrat zasegli večje količine prepovedane droge

Ljubljana, 19. marca - Po nedavnem zasegu večje količine kokaina v koprskem pristanišču so s policije posredovali seznam večjih zasegov od leta 2021 do leta 2023. Kot enega večjih zasegov v zgodovini Slovenije so izpostavili zaseg sestavine, s katero bi lahko po izračunih izdelali okoli 1400 kilogramov prepovedane droge metamfetamin.