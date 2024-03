Podpisana pogodba za dozidavo in delno prenovo OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični

Šentvid pri Stični/Ivančna Gorica, 19. marca - Občina Ivančna Gorica načrtuje dozidavo in delno prenovo Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični. Pogodbo o tem sta danes podpisala župan Dušan Strnad in direktor na javnem razpisu izbranega podjetja GPI Tehnika Gregor Merlin, so sporočili iz občine.