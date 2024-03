Nogometaši na Brdu pilijo podrobnosti za Malto in Portugalsko

Brdo pri Kranju, 19. marca - Na Brdu pri Kranju so se končno zbrali vsi nogometni reprezentanti, ki jih je selektor Matjaž Kek vpoklical za prijateljska obračuna v petek na Malti in prihodnji teden v Stožicah s Portugalsko. Nogometaši poudarjajo, da so misli usmerjene najprej proti Malti, veseli pa so predvsem novih skupnih obveznosti po uvrstitvi na EP 2024.