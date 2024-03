Pred 103 leti fašisti s streli pokosili strunjanske otroke

Strunjan, 22. marca - V Strunjanu se bodo danes spomnili tragičnega dogodka iz leta 1921, ko so fašisti z vlaka streljali na skupino otrok in pri tem dva ubili, pet pa jih ranili. Slovesnost, ki jo pri spomeniku prirejajo Združenje borcev za vrednote NOB Piran, občina Piran in Krajevna skupnost Piran, se bo začela ob 11. uri. Govornik bo tržaški pisatelj Marij Čuk.