Jalen Brunson blestel v San Franciscu za zmago Knicks nad bojevniki

San Francisco, 19. marca - Za košarkarji v severnoameriški ligi NBA je še en pester večer. Izstopal je 27-letni Američan Jalen Brunson. Dosegel je 34 točk in bil ključni mož zasedbe New York Knicks pod obročema dvorane Chase Centra v San Franciscu, ko so kratkohlačniki v gosteh dosegli zmago nad Golden State Warriors s 119:112.