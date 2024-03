Poljski kmetje v blokado dveh mejnih prehodov z Nemčijo

Varšava, 18. marca - Poljski kmetje so danes začeli blokado dveh večjih mejnih prehodov z Nemčijo. S tem izražajo svoj protest zoper evropske okoljske predpise in uvoz poceni izdelkov iz držav nečlanic EU. Po podatkih poljske policije bosta blokadi na mejnih prehodih Swiecko in Gubinek potekali do srede zvečer.