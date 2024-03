EU: Volitve v Rusiji temeljile na represiji in ustrahovanju

Bruselj, 18. marca - Evropska unija je bila danes kritična do predsedniških volitev v Rusiji, na katerih si je po uradnih podatkih Moskve Vladimir Putin zagotovil nov mandat. Volitve so temeljile na represiji in ustrahovanju, je v Bruslju dejal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, ki je obsodil izvedbo volitev na ukrajinskih zasedenih ozemljih.