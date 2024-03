Mednarodni dan gozdov letos v ospredje postavlja inovacije

Ljubljana, 21. marca - Letošnji mednarodni dan gozdov, namenjen ozaveščanju o pomenu gozdov za ljudi, poteka pod geslom Gozdovi in inovacije - nove rešitve za boljši svet. Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) ob tem med drugim izpostavlja pomen inovacij in novih tehnologij pri skrbi za gozd, kamor sodi tudi boj proti njegovemu krčenju in degradaciji.