Kitarska ikona Slash ustanovil dobrodelni festival bluesa

London, 19. marca - Kitarist skupine Guns N' Roses Slash je ustanovil festival bluesa S.E.R.P.E.N.T., s katerim se bo v juliju in avgustu podal na turnejo po Severni Ameriki. S njim se želi 58-letni glasbenik zavzemati za strpnost in enakost ter izraziti nasprotovanje rasizmu in vojni.