Letalski napadi zaostrili napetosti med Afganistanom in Pakistanom

Kabul, 18. marca - Pakistanska vojaška letala so minulo noč napadla domnevna skrivališča islamističnih upornikov v afganistanskih obmejnih provincah. V napadih je bilo po navedbah vlade v Kabulu ubitih osem ljudi, vse žrtve pa so ženske in otroci. Talibanske oblasti so Pakistan že posvarile, da bi napadi lahko imeli hude posledice, poročajo tuje tiskovne agencije.