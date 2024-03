Vreme: Povečini oblačno

Ljubljana, 18. marca - Pojavljale se bodo krajevne padavine, ki bodo popoldne in proti večeru nekoliko pogostejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo jasnilo. Še bodo nastale posamezne plohe. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, najvišje dnevne od 8 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo sončno in po nekaterih nižinah zjutraj megleno. Zjutraj bo predvsem na vzhodu možna slana. Nekaj več oblačnosti bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije. V četrtek čez dan se bo prehodno spet nekoliko pooblačilo. Popoldne bo nastalo nekaj ploh. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Topleje bo.

Vremenska slika: Nad vzhodno in jugovzhodno Evropo je plitvo ciklonsko območje. Čez del srednje Evrope se pomika vremenska motnja. Čez dan bo z vetrom severnih smeri k nam začel dotekati nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine. Zvečer se bo rahel dež od zahoda in severa razširil proti sosednjim pokrajinam Hrvaške. V torek bo sprva pretežno oblačno in ponekod megleno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Predvsem v Alpah bodo nastale posamezne plohe. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, v Kvarnerju šibka do zmerna burja.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost. V torek bo vremenska obremenitev popustila.