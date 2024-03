Iga Swiatek povišala prednost, Slovenke še naprej zunaj top 100

New York, 18. marca - Poljska teniška zvezdnica Iga Swiatek je ostala na prvem mestu lestvice WTA in še povišala prednost pred zasledovalkami po osvojenem naslovu v Indian Wellsu. Od Slovenk je najvišje ostala Kaja Juvan, ki pa že nekaj časa ne igra na turneji in je ne bo niti na aprilskem reprezentančnem tednu v pokalu Billie Jean King.