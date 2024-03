Đoković še 417. teden vrhu, a razlika ostaja majhna

New York, 18. marca - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je začel 417. teden na vrhu računalniške lestvice ATP. V deseterici je prišlo do nekaj manjših sprememb, predvsem na vrhu pa razlika med prvo četverico ostaja majhna. Od Slovencev sta med 500 najboljšimi še naprej Blaž Rola in Bor Artnak.