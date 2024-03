Calcit Volley zmagovalec srednjeevropske lige

Pliberk, 17. marca - Odbojkarji Calcita Volleyja so zmagovalci srednjeevropske lige. V finalu zaključnega turnirja v Pliberku so prvaki rednega dela premagali i-Vent Maribor s 3:1 (17, 17, -23, 15). Za Kamničane je to prvi naslov v tem tekmovanju, s tem pa so tudi ponovili uspeh ženske ekipe, ki je bila prav tako najboljša v srednjeevropski ligi.