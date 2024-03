Mura Nona zabila deset, Ljubljana pa devet golov

Murska Sobota, 17. marca - Nogometašice v 1. slovenski ženski nogometni ligi so odigrale tri tekme 16. kroga, medtem ko bo dvoboj med Krimom in Radomljami Medexom zaradi aktivnosti igralk v reprezentanci do 17 let na sporedu 7. aprila. Mura Nona je proti ekipi Cerkelj zmagala z 10:0, Ljubljana pa je v Kopru ugnala Gažon z 9:0.