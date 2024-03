Pravica do izobraževanja terja odgovorno uporabo pridobljenega znanja

Maribor, 18. marca - V počastitev 75-letnice Splošne deklaracije človekovih pravic so danes na Univerzi v Mariboru gostili okroglo mizo, katere namen je bil med drugim osvetliti pomen pravice do izobraževanja. Ena od ugotovitev je bila, da ta pravica vključuje tudi odgovornost odgovorne uporabe in ustreznega prenosa pridobljenega znanja.