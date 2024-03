V požaru stanovanjske hiše v Radovljici nastala velika škoda

Radovljica, 17. marca - V petek nekaj pred 7. uro je zagorelo v stanovanjski hiši v Radovljici. Po podatkih policije je prišlo do požara v kuhinji zaradi tehnične okvare kuhinjskega aparata. Požar se je razširil po ostalih prostorih hiše in so ga pogasili gasilci. Dve osebi sta se nadihali dima. V požaru je nastala velika materialna škoda, so danes sporočili s policije.