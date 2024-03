Kopitar s kralji praznih rok iz Dallasa

Dallas, 17. marca - Slovenski hokejski as Anže Kopitar je s svojim moštvom Los Angeles Kings v severnoameriški ligi NHL tokrat gostoval pri Dallas Stars in v dvorani American Airlines Arena zabeležil visok poraz z 1:4. Kapetan kraljev Kopitar, ki ga je s tribun spremljal tudi rojak Luka Dončić, je v 17:25 minute na ledu ostal brez točke in strela proti vratom tekmeca.