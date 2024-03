Slovenija počistila 26.000 gigabajtov podatkov

Ljubljana, 16. marca - Akcije Očistimo Slovenijo digitalnih odpadkov, ki so jo na pobudo društva Ekologi brez meja in o28 komunikacijske skupine izvedli na današnji globalni dan digitalnega čiščenja, se je udeležilo 1288 posameznikov. Ti so iz svojih digitalnih naprav izbrisali 26.000 gigabajtov podatkov, kar predstavlja pet ton prihranka izpustov toplogrednih plinov.