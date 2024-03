Norvežani niso dovolili presenečenja, Slovenci sedmi

Trondheim, 16. marca - Norveški nordijski kombinatorci na finalu svetovnega pokala v domačem Trondheimu na mešani ekipni tekmi niso dovolili presenečenja. Čeprav so po skoku kar nekoliko presenetljivo vodili Avstrijci, so jih gostitelji v teku ujeli in prehiteli. Na cilju so imeli 12,1 sekunde prednosti. Tretje mesto so z zaostankom 53,2 sekunde zasedli Nemci.