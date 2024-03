Izidi smučarskega teka v Falunu (2)

* Izidi, 10 km, klasično: - moški: 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 26:00,0 2. Iivo Niskanen (Fin) + 22,1 3. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 24,0 4. Didrik Toenseth (Nor) 24,3 5. Henrik Doennestad (Nor) 27,6 6. Mika Vermeulen (Avt) 30,5 ... 54. Miha Ličef (Slo) 2:18,8 61. Miha Šimenc (Slo) 2:29,6 77. Nejc Štern (Slo) 3:16,5 86. Anže Gros (Slo) 4:38,0 - vrstni red v svetonvnem pokalu (33/34): 1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 2582 točk 2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 2470 3. Erik Valnes (Nor) 2106 4. Pal Golberg (Nor) 1805 5. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 1306 6. Friedrich Moch (Nem) 1232 ... 82. Miha Šimenc (Slo) 162 138. Nejc Štern (Slo) 42 162. Miha Ličef (Slo) 18 ...