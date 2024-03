Na Javorovici spomin na padle borce četrtega bataljona Cankarjeve brigade

Šentjernej, 16. marca - Pri spominskem hramu na Javorovici pri Šentjerneju je potekala vsakoletna spominska slovesnost, s katero so se poklonili pred osemdesetimi leti padlim borcem IV. bataljona Cankarjeve brigade. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v nagovoru dejala, da mora biti to mesto večni opomin o nesprejemljivosti vojnih grozot in nacističnega nasilja.