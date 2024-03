Kulturna restitucija v Nemčiji: Poslej pravno zavezujoč arbitražni postopek

Berlin, 16. marca - V Nemčiji bo poslej za odločitev glede vračanja umetnin, ki so jih nezakonito odtujili nacisti, veljal pravno zavezujoč arbitražni postopek. Ta bo nadomestil pristojno posvetovalno komisijo, ki so jo za posredovanje sporov v povezavi z zaplenjenimi umetninami ustanovili leta 2003. Sprememba naj bi začela veljati do konca leta.