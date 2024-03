V Koper se bodo pripeljali starodobniki

Koper, 16. marca - Titov trg v Kopru bo danes dopoldne zasedlo približno 50 starodobnih avtomobilov. V društvu Adria Classic, ki že vrsto let organizira tovrstna srečanja, in v Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper so poskrbeli tudi za spremljevalni kulinarični program, tako da so dogodek poimenovali Brunch in starodobniški klepet ob kavi.